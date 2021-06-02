因應疫情，政府今年有推出低利勞工紓困貸款，每人最高可領10萬元。一名網友表示，男友想拿這10萬元全部投資金融股，詢問大家這樣對嗎？不料不少網友回應「你男友很聰明」、「扣除不道德這件事情，基本上會賺」；但也有網友急勸「不要跟真正需要的人搶資源」。

原PO在網路論壇《Dcard》指出，她男友說勞工紓困貸款利率很低，因此想借10萬紓困金投資金融股，她則勸說不要，因為覺得這樣會莫名其妙讓自己負債，而且之後每個月3千要還3年，不知道這3年會不會有突變，也不能保證一定會賺，想問大家怎麼看？

立法院31日通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》修正案，第一波紓困資金預計6月4日可以入帳。(製圖/中時新聞網)

貼文一出引起熱議，網友紛紛回應「貸起來」、「妳男友很聰明」、「小開槓桿還好吧」、「利息總共不到兩千，超級低欸」、「妳當作分期借錢投資不就好了」、「通通買銀行股，股息都超過」、「扣除不道德這件事情，基本上會賺」。

雖然有不少網友都說，以投資報酬率來看會賺，不過也有網友認為「不要跟真正需要的人搶資源」，給你低利貸款是為了讓你生活，不是讓你投資，「10萬如果賺了恭喜，如果賠掉呢？」先想想看，如果沒了工作，10萬是很可貴的；也有網友建議「大賺繼續交往，大賠立馬分手」。

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(中時新聞網)