圖為今日確診個案分布，其中新北最多有310人確診，其次是台北152人確診。（中時新聞網製圖）

中央流行疫情指揮官陳時中昨（1日）才表示本土疫情已經趨緩，今（2日）本土個案又暴增372例，加上校正回歸個案，一共新增549名本土案例。對此，前台大感染科醫師林氏璧指出，這顯示除了萬華群聚外還存在其他傳染鏈，在疫苗施打率上來之前，大家都要做好心理準備。

昨新增274例本土，外加73例校正回歸個案，陳時中指出，基本再生數Rt值已從剛爆發的15降至1.02，出現反轉跡象，認為本土疫情已經趨緩。不過，今天又新增372例確診，打破原本的下降趨勢。

對此，林氏璧發文感嘆，「唉，真的沒有這麼容易。」他表示，下降趨勢好像稍稍被破壞了，這代表除了第一波的獅子會萬華群聚之外，還是有後續傳染鏈發生。他坦言，「這可能是場持久戰」，直到疫苗的施打率上來之前，大家要做好心理準備，繼續努力防疫。

陳時中表示，近期發現人流有往上升的現象，提醒民眾盡量不要外出，減少不必要移動、活動或集會，做好分流上班、戴好口罩、勤洗手等防疫措施。指揮中心今也公布大規模接種計劃，在6月到8月間，目標所有據點每週能拚接種100萬劑，民眾可以利用健保快易通App，四大超商或藥局預約。

(中時新聞網)