經濟部統計，首波梅雨共為全台水庫帶進1.4億噸水量，對緩解旱象「大有幫助」。至於中部「供5停2」限水想解除，則期待周末開始的第二波梅雨。假如豐沛，將可討論，有機會拚月中前解除。如下的不夠，會討論其他配套措施。

經濟部統計從上周六開始的首波鋒面降雨，到今日為止，共為水庫帶來1.46億噸水量。以石門水庫進帳3400萬噸「喝最飽」，而最缺水的中部，鯉魚潭、德基各有1700萬與1900萬噸，也都不錯。日月潭(含霧社)水庫部分，共有2200萬噸。

經濟部表示，首波梅雨真的有達到「及時雨」功效，這1.4億噸水對整個西部水情大有幫助，但這不代表旱象解除，目前是期待本周六（5日）開始的二波梅雨。

而苗中北彰從4月6日開始實施「供5停2」分區限水，至今快滿2個月，首波梅雨只能讓供5停2不進入加強版延長8小時，尚無法全部解除。何時二波梅雨有機會取消？經濟部水利署是評估如再降110毫米，可以討論。

不過經濟部表示，第二波梅雨目前看來比首波弱，中部分區限水想取消，還是要看實際降下來的量，畢竟目前德基水庫蓄水也只回到6％～7％。比較好的消息是，即使梅雨不理想，因近期都有午後對流雨，這對解除旱象助益也很大。

其他部分，像是桃園、新竹、嘉義、台南目前仍都是實施「減量供水」橙燈，經濟部評估，因為嘉南平原二期稻作灌溉需求量大，即使梅雨下的不錯，燈號要回升還是得謹慎。而桃園、新竹是聯通供水，即使這波梅雨石門入帳頗豐，但蓄水率也仍僅有15％，還未到達可放心地步。也就是要降回黃燈，仍需要時間。

(中時 )