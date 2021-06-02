日本演員深田恭子日前因亦應障礙症暫停演藝活動，日媒《週刊文春》報導，5月中旬夜晚在兩男的扶持下深夜歸宅，立刻倒床。深田擁10家廣告CM代言，成為2020年上半期最多廣告產量藝人，38歲仍在電影、日劇、舞台劇活躍，與小5歲的年輕企業家交往也順遂，但業界人士向周刊透露，「深田身心狀況在5月中旬就已到達界限」，經紀公司卻說「沒注意到這狀況」。

深田的友人向周刊透露，深田「氣色差、眼神矇矓、疲勞到達巔峰，為了明年上映的電影拍攝一大早就赴拍攝現場，一直到深夜」，根本沒有足夠的休息，醫院醫師建議「暫停工作好好休息」。深田5月24日拖著病體參加人氣商品「午後の紅茶」新商品發表會，當時、已有媒體注意到深田纖瘦，不如過去「有肉」，已辭退演出的新劇《極推王子》（戰譯）開拍則迫在眉梢。

業界人士表示，因疫情讓經紀公司更頻繁地聯絡藝人，卻沒發現深田的SOS求救訊號，深田身為經紀公司「搖錢一姐」，她5月中拍完10月主演電影《劇場版 魯巴的女兒》，又有電視劇等著拍、又要忙廣告、盲打戲，12月還要演舞台劇。去年9月輕生自盡、享年36歲的女星芦名星正與深田同門。有娛樂評論家直指「經紀公司對藝人的保護出了問題」。

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(中時 )