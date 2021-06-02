宅神朱學恒1日送了4盆花籃到衛福部疾管署，痛斥官員「坐視人民一個接一個死去」，引發議論。而他今(2)日更送花籃到永齡基金會，指郭台銘都願幫忙買疫苗，為何政府還要刁難？並質疑政府怎麼會反而姿態高傲的審核，難道台灣民眾只是要個疫苗救命有這麼難嗎？

朱學恒昨天送了4們花籃到疾管署，並在賀卡上附上〈戒石銘〉，遭行政院長蘇貞昌痛批，這種行為非常不恰當，詛咒努力工作的人，並引起各界熱議，支持與批評者皆有之。

朱學恒今在臉書上PO出自己向永齡基金會致贈花籃的照片，他表示，「俠之大者，為國為民；商之大者，福國利民」，而他實在不明白的是，既然郭台銘 都願意自掏腰包幫忙買疫苗了，為什麼是衛福部提出條件刁難審核要幫忙的人呢？

朱學恒指出，明明是政府該做的事情，民間忍不住出手救民於水火之中，主動用自己的錢做，感謝他們幫忙都來不及了，政府怎麼會反而姿態高傲的審核，側翼還又攻擊要做事的人呢？難道台灣民眾只是要個疫苗救命有這麼難嗎？

網友們也留言回應，「一個2期還沒解盲的疫苗都可申請EUA，一個善心人士捐贈的疫苗卻卡在原廠授權書！天啊！老百姓怎麼辦啊」、「台灣的政治太可怕，台灣的人民太卑微」、「從沒想過要打一支合格疫苗有這麼困難」、「太魯閣號出事要民眾捐錢的時候倒是很積極」。

(中時新聞網)