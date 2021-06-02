醫護頻遭攻擊！長期壓榨近崩潰 陳玉鳳怒轟：中央說謊只想安民心

醫療能量緊繃，許多醫護人員都發出求救信號，日前卻傳出有3位護理師遭確診病患持刀砍傷，而今(2)日又發生一起確診男病患持棍棒敲毀醫院玻璃，還拿木棍和醫護人員對峙。面對這般困境護理師工會理事長陳玉鳳接受⟪中時新聞網⟫專訪時砲轟：「護理師人手不足，中央根本說謊只想安民心！」

陳玉鳳指出北部醫療量能非常緊繃大家都在硬撐。（范揚光攝）

陳玉鳳直言，中央政府說謊，一直說醫療能量夠，想讓民眾覺得做得很好，但實際上卻不是這樣的情況。她指出，北部非常緊繃大家都在硬撐，南部雖然沒有這麼多病患，但政府不能看量能綜合數就說是足夠的。另外她也提到，「很多評鑑委員也自己出來說許多數據就是文書造假，平常根本沒有去看，只是要有成績而已。」

針對護理師頻被攻擊一事，陳玉鳳也感嘆，雖然有8成左右的民眾都很配合，卻還是有不少刁民存在。她舉例，除了有強烈攻擊行為外，還有人會故意在病房的地上大小便，甚至拉下醫護人員的口罩等誇張行徑，讓護理人員的士氣大受打擊。 陳向政府喊話，除了口頭譴責暴力外，也要有具體保護護理人員的措施，對沒有執行防護的院所開罰。

最後陳玉鳳呼籲政府機關，不要再搞中央與地方之爭，目前人力不足是現況，應該要統一發放補助，才有人願意回任。她無奈表示，護理人員長期受到壓榨，除了工作風險高、薪資待遇低之外，還沒有任何的安家措施可以讓大家安心上班。陳說道，已經有非常多的護理人員接近崩潰，卻不見政府出手幫忙，如果持續這樣下去，將會面臨大量離職潮。

(剪輯/吳振煌)

(中時新聞網)