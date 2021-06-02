自從加權指數在5月17日，創波段低點15159點以來，筆者每周的看法屢屢驗證大盤下一周的走勢，筆者上一周的專欄內容《炸633確診又怎樣？台股早就V 這1句應驗了》，又成功驗證了本周大盤重返17000點的事實，大盤站上17000點之後，大盤還在繼續往上攻！

而且，筆者上上一篇在5月19日的專欄《疫苗來了！台股慘跌惡夢走了 他洩散戶下一步》，就明確表示，全國疫情警戒進入第三級後，台股最恐慌的時刻已過，要勇敢進場買股票，而且是越跌越要買，當初很多股票都跌停可以買，現在卻陸續漲停，好股票買都買不到。單以大盤來說，今(2)日的收盤價17165點，從15159點以來，已經V型反轉超過2000點了！

因此，筆者必須再強調一次，「疫情是疫情，股市是股市」，你要習慣疫情的新生活，疫苗如果還沒到1000萬劑以上，都還是要有長期抗戰的準備，但是股市方面，已經與疫情狀態脫鉤，這不是只有台灣這樣，是在許多疫情爆發過的國家，都看過同樣的現象。而台灣當今的狀態確實如此，疫苗數量雖還僧多粥少，疫情三級警戒甚至還延長，但台股早已走出陰霾，重見萬七曙光。

所以，如果說台股勢必會回到疫情前的17709點，那17000點附近或以下，絕對還是中長期的好買點，至少對很多低本益比的股票，電子股像是IC設計股、半導體設備股等，還有受惠鐵礦砂報價回溫的鋼鐵傳產股，很多本益比都在10倍上下，甚至面板股，如果在能走出景氣循環的前提下，也是本益比很低的股票，但面板股是否能跳脫景氣循環，還要再觀察面板報價與大陸面板業的動態。

總之，台股站上17000點後，已經透露台股底氣足、資金充沛的狀態，國際熱錢、房市資金、紓困計畫接連挹注台股，接下來只要在萬七附近紮好馬步，大盤很快就會挑戰歷史前高17709點，然後突破18000點，筆者認為最慢8月底之前，就有機會突破，台股後勢可以樂觀看待！

（本文作者為摩爾投顧投資長郭哲榮）

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(中時新聞網)