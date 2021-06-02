蔡英文總統今在臉書表示，今天本土確診案例的數量明顯增加，說明了疫情確實難纏，她也提出三個拜託。總統指出，「不要氣餒，更不可以鬆懈，有三件事情，我要拜託大家一起繼續努力，第一，拜託大家繼續堅持防疫指引」。

她說，疫情還沒有穩定前，都不能大意。少出門、不群聚，做好自主健康管理，落實各項防疫措施，就是保護彼此最好的方式。

第二，拜託大家去傳統市場和賣場注意防疫。最近有許多確診案例，都有傳統市場或賣場的足跡，說明了這兩類場所是現階段必須強化防疫的重點。請大家幫忙提醒家人和朋友，去傳統市場或賣場採買時，一定要配合實聯制措施，並小心保持社交距離。

她強調，尤其大部分的地方政府已經公布了傳統市場「分流採買」的措施，也要拜託大家體諒和遵守。

第三，拜託大家一起支持第一線防疫人員，醫護、警消、防疫人員，都在疫情的最前線奮戰，都為大家承受著許多的風險，請大家一起給他們支持和鼓勵。

她說，也必須強調，任何的暴力攻擊和言語羞辱，都無助於克服疫情。政府絕不允許醫療暴力，該依法究辦的，絕不寬貸。對於因公染疫或受傷的醫護、警消、防疫人員，政府也一定會提供最妥善的照顧。

最後強調，疫情之下，人與人之間不該彼此對立，病毒才是我們的敵人！只有團結一致，才能更快控制住疫情，早一天讓生活恢復正常。

(中時 )