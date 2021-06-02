國內疫情嚴峻，但政府在面對疫情上顯然力有未逮，「宅神」朱學恒在昨(1日) 贈送4個花籃給疾管署，花籃上分別寫著「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」，行政院長蘇貞昌反批「這種行為非常不恰當，詛咒努力工作的人」。作家苦苓「翻譯」後則奉勸朱學恒「小心被雷劈」。網友則質疑他，「聽說你是作家？去查一下字典好嗎？」。

作家苦苓。(中時資料照片)

朱學恒昨日在臉書表示，4個花籃「打出了不敢面對一百多名同胞死亡的行政院長也是值得了」，並解釋「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上蒼難欺」是警告為官者不要怠惰、切莫貪腐，不要魚肉百姓，否則會遭到上天的懲罰，哪來甚麼詛咒之意，不用再抹黑了，且送的是高柱花籃，與喪禮用的告別式花圈不同。

苦苓2日貼文回應，「爾俸爾祿」這段話，他認為，用現代版白話翻譯：「你每天賺飽飽的那些通告費，也都是從老百姓身上來的，你到處胡說八道騙人沒關係，但是你要小心被雷劈！」。

朱學恒送16字給疾管署，怒轟這些官員坐視人民病死，騙得了自己、騙不了上蒼。(圖/翻攝自朱學恒臉書)

而苦苓這段話也引來諸多網友在其臉書留言討論，「朱大作法確實有點偏激，但是換個層面想，政府目前的各種作法跟反應確實令人心寒，尤其在防疫上」、「他不知道查了多久的成語，也是難為他了」、「聽說你是作家？去查一下字典好嗎？通告費屬於『民脂民膏』嗎？你真是太可笑了！」。

網友在作家苦苓臉書留言。(圖/翻攝自 苦苓臉書)

「爾俸爾祿，民脂民膏，下民易虐，上天難欺」 現代版白話翻譯：「你每天賺飽飽的那些通告費，也都是從老百姓身上來的，你到處胡說八道騙人沒關係，但是你要小心被雷劈！」 由苦苓發佈於 2021年6月1日 星期二

(中時新聞網)