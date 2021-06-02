據大陸國家體育總局網站2日消息，體育總局辦公廳印發通知，宣布暫停相關體育活動，包括山地越野、翼裝飛行等高危險體育賽事活動

通知內容表示，5月22日，甘肅省白銀市黃河石林百公里越野賽因局部天氣突變發生公共安全事件，造成重大人員傷亡，十分沉痛。為確實保障人民群眾身體健康和生命安全，從即日起，「暫停山地越野、戈壁穿越、翼裝飛行、超長距離跑等管理責任不清、規則不完善、安全防護標準不明確的新興高危險體育賽事活動」。

大陸體育總局表示，將對體育賽事活動進行全面梳理，加快完善管理制度，健全標準規範，全面加強對體育賽事活動安全的管理保障。

並稱，各地要嚴格落實「非必要不辦賽要求」，增強風險意識，強化屬地管理責任，採取有效措施防範和化解風險。遵守組織運營、服務保障、安全管理、應急救援、疫情防控、地質條件、氣象因素等內容，對所有賽事活動開展全面風險排查，存在安全隱患的一律暫停，嚴防體育領域安全事件發生。

(中時 )