因美國新冠疫苗注射接種率增高，部分學校也將停上線上授課在秋季開學，學生可重啟正常校園生活，部分商務活動也可能逐步恢復，這時間返美正好可以先事前準備相關的活動事宜，讓近期赴美民眾增加，長榮航空也率先增班。圖為在桃園機場赴美航班櫃台前，旅客排隊辦理報到登機手續。（陳麒全攝）

旅客穿著防護衣準備出境搭機。（陳麒全攝）

有媒體報導因美國大量施打疫苗，7月有望正式解封，近期赴美民眾暴增，長榮航空因旅客運量需求，也率先宣布，7日起台北洛杉磯航線將從目前的每周3班，恢復至每周7班，但相關航班都還有位置，其他航線班次不變。對於媒體報導的「逃難潮」，有旅客表示，只是回家，不是逃難。

因美國新冠疫苗注射接種率增高，部分學校也將停上線上授課在秋季開學，學生可重啟正常校園生活，部分商務活動也可能逐步恢復，這時間返美正好可以先事前準備相關的活動事宜，讓近期赴美民眾增加，長榮航空也率先增班。

準備搭機赴美的Joy表示，這次回台純粹是為了探親，並參加生態攝影活動，返美就只是想念在美國的家人，且她在返台前，已施打過新冠肺炎疫苗，她表示，其實每年6月底開始，就是飛美航班的旺季，票價也會調高，大家都會提早返美，她認為與新冠肺炎疫苗搶打無關，更不是有少數媒體形容的「逃難潮」。

去年9月來台的女學生Lea表示，當時因台灣疫情穩定，且美國的學校採視訊教學，所以選擇來台探望外婆，並體驗在台灣的生活，這次返美主要是學校將在8月開學，需提早返美準備，並接種疫苗才能到校上課，不過她也坦言，有些國外親戚原本想返台探親，但因為這波台灣爆發的疫情決定延後。

前來送機的傅女士說，兒子2個月前返鄉探親，結束行程後決定先回美國準備工作，她說「如果我跟兒子去美國也可以打疫苗」，但是她覺得無此需要，因為「我對台灣的防疫有信心」，對於有媒體報導有民眾專程搭機赴美打疫苗，她認為或許有人會這樣做，但除了負擔機票等費用，還要隔離14天，「我覺得划不來。」

另一名送機的吳女士表示，周圍的朋友真的有為了打新冠肺炎疫苗，舉家到美國住了一個月，因為才能打到兩劑疫苗，擁有完整的保護力，但她也指出「這是經濟條件在中上階層的人，才有能力這樣做」，因為除了機票費用外，在美國住上一個月也是不少的花費，多半會這樣做的人，除了經濟條件好以外，大部分都有在美國置產，可以順便處理一些事務。

(中時 )