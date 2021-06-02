香港特區政府以「公民與社會發展科」取代中學現行的「通識教育科」，港府教育局長楊潤雄2日在網上撰文表示，港府教育局已向出版社提供《編寫公民與社會發展科(公民科)課本準則》等指引，預計經評審的中學四年及中五年級課本將一併於明年推出，讓學校於2022／2023學年選用。外界咸認，取代課程是要加強香港中學生的「國民教育」。

中新社報導，楊潤雄透露，公民科新課程將由「『一國兩制』下的香港」、「改革開放以來的國家」及「互聯相依的當代世界」三個主題組成，讓學生透過學習香港、國家及當代世界的議題，建立堅實及廣闊的知識基礎，並培養慎思明辨、理性分析和解難的能力，同時認同國民身分和發展國際視野。

港府教育局於4月公布高中四個核心科目的優化措施，包括以公民科代替通識教育科(通識科)。四個核心科目的優化方案將於2021／2022學年在中四級開始推行。當中，由於公民科的改動較大，教育局已落實推出多項措施，全方位支援學界做好準備。

楊潤雄2日以〈提供全方位支援，合力起動公民科〉為題，在教育局網上專欄《局中人語》撰文表示，課程發展議會開會通過《公民與社會發展科課程及評估指引》後，教育局6月2日已向學校發出通函，並將指引上載局方網頁，供學校採用，標誌著公民科正全力向前開動。

為配合推展公民科課程，楊潤雄表示，港府教育局正全力開發形式多元的學與教資源，也會盡快將公民科納入課本評審制度，為課本質素把關，務求內容配合科目的課程理念、宗旨和學習重點，並且滿足學與教及評估的需要。

他透露，港府教育局已向出版社提供指引，讓他們清楚了解公民科的課程架構和內容，以及編寫該科課本的準則，預計經評審的中四及中五年級課本將一併於明年推出，讓學校於2022／2023學年選用。

此外，楊潤雄還提到，港府教育局將積極舉辦多元化及配合公民科課程宗旨的內地考察團，讓教師從中選取適合的考察團給學生參加，隨團師生都可以獲得教育局資助團費。教育局會因應疫情發展，以及通關的安排，適時籌畫及落實考察的詳情。

(中時 )