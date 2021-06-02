不少外送員吐原因，指出UE大砍薪水，調低倍率，加上麥當勞一次只能接一單，根本不符成本，看到就直接下線。(圖／外送員的奇聞怪事)

台灣疫情持續延燒，進入三級警戒後，外送、物流業也成為醫護、警消人員後最重要的人力，但近日卻出現疑似UberEats外送員集體棄單麥當勞一事，對此不少外送員也都出面吐苦水，揭發為何沒人送的原因。

一名男網友在臉書《外送員的奇聞怪事》上PO出一張照片，透過照片只見麥當勞的外送取餐架上，堆滿了餐點，仔細一看，竟然全都是UberEats的單，讓他不禁質疑：「吳伯毅是罷工了嗎？全是你們的單沒人取….」。

不少外送員看到後紛紛吐苦水，表示為何不送麥當勞原因：「砍薪砍超爽，我寧願在家耍廢也不跑了」、「一單40元，要送的自己去送，我不奉陪」、「砍薪水不跑了，誰愛做誰做」、「一次只能接一單」、「除了週四，其他天都在家睡覺」、「問問新總監啊」、「現在倍率跟X一樣，建議總監自己出來跑」、「1.1倍，猴子都不爽跑」、「每次都被嗆不爽不要做，啊我就真的不做了啊」、「平台愛亂搞，餐期沒倍率又下雨，鬼才跑」。

也有人指出麥當勞的飲料也是不想送的原因之一：「飲料堅持紙袋裝，打翻又不容易發現」、「麥當勞飲料特別難送」、「問麥當勞湯湯水水可否別裝袋，只得到冷回說不行」、「明知飲料容易灑出來，就是死不貼膠帶」。

(中時新聞網)