我國外購疫苗受阻，外交部今天表示，中國外交部、國台辦等單位企圖製造台灣社會矛盾，並干預我國疫苗採購程序，對此國台辦表示，民進黨再次使出一貫伎倆，拿外媒不實報導作文章，企圖把大陸當作推卸責任的出口。

總統蔡英文日前指出，台灣與德國BNT原廠一度近乎要完成簽約，但因中國介入，到現在都無法簽約獲取疫苗；義大利媒體《真相報》（La Verità）則報導，德國聽從中國命令，停止向台灣輸出疫苗。

國台辦以發言人馬曉光名義發出書面答問，重申大陸已經多次表示，願意盡最大努力幫助廣大台灣同胞盡快戰勝疫情，讓台灣同胞盡快用上被世衛組織認可的大陸疫苗。

馬曉光又指，大陸也多次對外說明民進黨自己設置障礙，不循正常代理方途徑採購BNT疫苗，德國BNT疫苗在港澳台的總代理是上海復星醫藥集團，購買BNT疫苗需要通過上海復星醫藥集團，這是基本的商業規則，民進黨對此心知肚明，然而卻明知不可為而為之、背其道而行之。

馬曉光批，耗去的是寶貴的防疫時間，逝去的是民眾的寶貴生命，「也許民眾的生命代價在民進黨當局眼中只是一個數字而已」。

他說，民進黨的政治操弄多進行一天，防疫的寶貴時機就多耽誤一天，台灣民眾早一天用上疫苗，生命健康安全就早一天得到保障。

(旺報 )