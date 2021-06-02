美國20歲饒舌男歌手利爾萊德（Lil Loaded）不久前才在YouTube發布歌曲MV，今（2）日卻傳出他在5月31日選擇結束生命，他的律師更表示「死的非常悽慘」；利爾萊德死訊曝光後，一名好友Cyraq氣得爆料，他想不開是因為感情問題，女友不僅劈腿，而且對象還是他的朋友，許多人都相當不捨他選擇走上絕路。

綜合外媒報導，美國饒舌歌手利爾萊德年僅20歲，2018年出道就展秀出眾的音樂才華，2019年因一首歌曲〈6locc 6a6y〉爆紅，成為大街小巷傳唱的歌曲，他的老闆也認為他前途無量；上個星期利爾萊德才在YouTube頻道上傳歌曲〈Hard Time〉的最新MV，豈料，今爆出他在5月31日輕生。

利爾萊德的律師受訪時提到，他死得「非常悲慘」，還指出所屬音樂經紀公司早已決定重金栽培他，準備把他打造成明日巨星，但他卻無預警選擇離開人世，讓身邊所有人都很震驚。

而利爾萊德一名好友Cyraq也看不下去，跳出來表示都是利爾萊德的女友害的，他在上個月發現女友和工作室的一名男歌手有不正常關係；面對女友劈腿，對象還是自己熟識的朋友，無法接受這個事實，才會做出憾事，讓Cyraq更直呼「太不值得了」。

利爾萊德死訊和好友爆料的輕生動機曝光後，歌迷也都紛紛留言哀悼，「太可惜了，他的音樂很特別」、「他才20歲啊」、「人生才剛開始就結束了，真的太慘」。

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