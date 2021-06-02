洪小鈴歌仔戲小生扮相相當俊美。（幸星娛樂提供）

洪小鈴自去年演出電影《同學麥娜絲》後，積極挑戰各式戲路，日前在大愛台新戲擔綱女主角，首度挑戰用台語演戲；劇中有歌仔戲橋段，雖然洪小鈴的角色不需要扮演，但製片看她非常感興趣，特別情商讓她在沒拍戲的放假日到現場，由專業的團隊幫她畫上小生的妝，花了近兩小時著裝完成，現場眾人驚呼，沒想到很有女人味的她扮起小生非常俊美，短短的體驗讓她食髓知味，立馬跟經紀人許願之後想要挑戰相關角色，希望能在戲中多體驗一下這樣的工作。

與以往偶像劇中的角色有很大不同，洪小鈴此次演出嫁到本省家庭的外省女孩，在語言及心境上都有不同程度的挑戰，覺得雖然頗有壓力但又覺得很有成就感，也因此部戲收獲了幾位戲中扮演一家人的好友周詠軒跟江常輝。

洪小鈴雖然平常偶爾用台語跟家人對話，也跟同公司演員鍾政均、林孫煜豪一同去上過台語課，但台語占這麼多篇幅的角色這次是第一回，她很謝謝製作人給她機會挑戰，也希望疫情趕快結束，可以再次挑戰新角色。

近期疫情升溫，連帶影響許多劇組停拍，該劇剛好在五月初於南部殺青，讓她不禁慶幸好在已經殺青，劇組不用停拍，她也可以好好待在家跟家人一同防疫不用出門。她本來已經跟經紀人請假，準備殺青後就要衝去東部度假，結果因疫情關係取消了所有行程，雖然覺得有點可惜，但這段期間在新聞上看到防疫人員們在前線辛苦的工作，就覺得還能在家待著的自己真是非常幸運，也很希望自己能為他們做些什麼。她詢問在醫院工作的朋友有沒有可以幫上忙的地方，對方表示其實一些基本防護工具目前醫院都有照專業的流程安排，但其他太專業的醫療設備一般民眾可能也難提供協助，所以其實能做的最好的「幫忙」就是大家保持警覺狀態，減少非必要出門，就是最容易也最好的幫助了。

於是洪小鈴便常常發文提醒粉絲要好好防疫少出門，因為雖然大家都知道，但時間一久就會失去戒心又忍不住跑出門，她更呼籲粉絲：雖然現在失去一下自由，但我們好好待在家就能更快找回自由。

最近都待在家的她，除了持續做些較靜態的運動維持體態，也趁空閒把拍攝電視劇期間的照片整理了一下，因拍攝主場景多在台南，結果手機裡的照片幾乎全是美食照，原來在台南的期間她跟在戲中飾演她老公的男主角周詠軒及江常輝進行了小旅遊，看著美食美景照，她也期待待疫情退散再帶媽媽跟家人再走一次當時的美食行程。

(中時 )