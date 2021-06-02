華南永昌證券澄清 自營部門未買進高端股票 20:312021/06/02 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據報導華南金控旗下華南永昌證券買超高端（6547）股票3,428萬元乙事。華南永昌證券指出，經查高端非本公司投資組合中可投資標的，本公司自營部門並無買進該公司股票之情事，特此澄清。 企業獲利穩、基期低 有利日股基金長線佈局 八大投顧建議投資人…… 不摸底不殺低 待恐慌情緒消化 (工商 ) #華南永昌證券 #自營部 #買進 #高端 #澄清 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大宗商品受益 股票優於債券 04:102021/05/17 焦點新聞 報復性消費放緩 4月信用卡刷逾2,300億未創高 21:132021/05/17 財經 最強梅雨月底到 本周2波變天時程曝光 10:092021/05/17 生活 防疫、遠距產業 躍投資發燒星 04:102021/05/18 財經要聞 台股5月表現全球墊底 專家示警最慘狀況 17:242021/05/17 財經 《晨間解盤》轉進電子機率高(倫元投顧提供) 07:452021/05/17 財經 高端疫苗股票、M31凱基0A購01權證 5／18起預收款券 21:142021/05/17 財經 逆向操作 興達港區漁會推宅配 04:102021/05/17 地方新聞 穩中有降 大陸Q2經濟成長預估8％ 04:102021/05/18 焦點新聞 疫情燃燒 台股重挫 但力守前低15,165點 12:212021/05/17 財經 《櫃買市場》1股1權證 18日起預收款券管制撮合 08:192021/05/18 財經 財經熱門新聞 EPS跟萬海差不多 陽明、長榮只能當細漢？專家斷言更恐怖結局 - 財經 有人到處放火 台灣快完了？謝金河曝「關鍵鐵證」狠打臉 - 財經 高端跌停 8大官股偷買近7千萬？財政部回應了 - 財經 高端會跟基亞一樣慘？網曝19根跌停恐怖價 - 財經 蘋果供應鏈陸企首奪冠 日媒揭2原因非大陸不可 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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