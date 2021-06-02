據報導華南金控旗下華南永昌證券買超高端（6547）股票3,428萬元乙事。華南永昌證券指出，經查高端非本公司投資組合中可投資標的，本公司自營部門並無買進該公司股票之情事，特此澄清。

企業獲利穩、基期低 有利日股基金長線佈局
八大投顧建議投資人…… 不摸底不殺低 待恐慌情緒消化

(工商 )

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