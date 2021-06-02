Moody’s Analytics（穆迪分析）最新評估亞太各經濟體的「經濟抗疫」成果，比較今年前五月的經濟復甦情況和2019年第四季，也就是新冠疫情爆發之前和疫情全球大流行以來，結果可以看出，台灣是亞太地區經濟最早復甦的經濟體之一，源自全球市場需求的半導體產業出口大好，台灣經濟表現不僅大幅超越自己，更冠居亞太各經濟體排名。

然而，台灣這個經濟復甦模範生的美譽，恐怕將要敗在疫苗接種太少、太遲上了。

2日舉行的穆迪分析亞太區經濟展望線上記者會，亞太區首席經濟學家科克倫（Steve Cochrane）指出，新變種病毒的傳播速度加快、帶來經濟復甦新的風險，「疫情當前，有太多的不確定要考慮」，台灣現在就陷入確診案例爆增潮，由於台灣疫苗接種率明顯偏低，目前的疫苗接種措施、進口疫苗採購速度，國產疫苗也僅在二期實驗，將會造成台灣屆及2023年或更晚，才能跟上全球標準接種率的65％。

穆迪分析認為，疫苗接種的腳步很緩慢，在變種病毒攻擊下難以全面克服疫情，需要強化社交距離限制，最終還是對經濟活動帶來負面效果，特別是內需市場，台灣、越南都面臨類似的情況。而印尼、日本在2021年第一季出現景氣緊縮，也是源自疫情爆發需對人流進行嚴格控管，若是第二季景氣持續疲軟，這些經濟體將面臨第二個衰退的谷底風險。

(工商 )