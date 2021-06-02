伴隨歐美新冠疫苗施打漸趨普及，有助下半年經濟解封、復甦，帶動原油需求能量，布蘭特原油期貨價每桶衝上70美元大關，創兩年高點，激勵塑化族群強勢表態。其中，台塑化(6505) 因原油攀揚，增添庫存、在途利益，成為族群攻堅指標，終場大漲3.92％。台塑(1301)、台化(1326)、南亞(1303)及台聚(1304)、華夏(1305)、台達化(1309)等專業廠也因油價攀揚，有利塑化報價成本支撐，聯袂攀揚。

因預期夏季石油需求強勁，加上美國製造業指數優於市場預期，紐約商業交易所（NYMEX）7月原油期貨6月1日收盤上漲2.1％，成為每桶67.72美元，創2018年10月來新高；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油也上漲0.9％，達每桶70.25美元，創兩年新高。

台塑化表示，目前中美原油需求活絡，而伊朗原油出口仍具變數，使得原油順利站上70美元大關。在市場預期歐美經濟可望因疫苗接種推進增溫，短線原油可望維持高檔走堅態勢，為第二季油品事業、石化報價增添支撐助力。惟產油國依舊維持先前逐步增產方案，預期短線原油應不致衝破80美元。

OPEC+ 6月1日會議決定維持現有至7月份逐漸放鬆減產力度協議；亦即6月增產35萬桶/日，7月增產45萬桶/日，沙烏地阿拉伯也將在5-7月逐月撤回25萬/日、35萬/日和40萬桶/日減產額度。

分析師指出，SM近期仍因供需趨緊，報價穩步墊高，每噸價格達1,200美元之上，EVA、ABS、AN及MMA也因太陽能、電子、家電需求活絡支撐，現貨報價力守平盤；相對上游乙烯、苯原料伴隨部分歲休產能陸續回復，預期供給增加，現貨行情下滑65～90美元，廠商利差持穩放大。

(工商 )