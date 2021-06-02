近日在通訊軟體上流傳一則訊息，宣稱落塵、細菌易藏在摺痕向上的口罩縫隙中，並不符合標準。(翻攝事實查核中心)

戴口罩、勤洗手是防堵新冠病毒在社區蔓延的不二法門，但網傳口罩「摺痕向上」恐易藏灰塵、細菌，購買時應選擇「摺痕向下」比較安心。對此，專家解釋，口罩的摺痕只是為了方便包裝，給佩戴者保留呼吸空間的設計。

近日在通訊軟體上流傳一則訊息，宣稱落塵、細菌易藏在摺痕向上的口罩縫隙中，並不符合標準，最好選購摺痕向下的口罩。對此，事實查核中心向中山醫學大學職安系副教授賴全裕求證，賴全裕表示，口罩摺痕方向並不會影響過濾飛沫、微粒效力，國家檢驗標準也無相關規定。

賴全裕指出，口罩本身就是一整片濾材，摺痕的方向和位置跟製造機器的設計有關，為了能縮小體積、方便收藏包裝；實際戴口罩時，最好拉開全部摺疊，這樣既能擴大過濾表面積和包覆性，也可使呼吸更順暢。

台灣區不織布工業同業公會也表示，口罩摺痕的方向只是口罩設計而已，與過濾細菌、微粒的功能無關，摺痕向上或向下對口罩的防護效果均沒有影響。因此，事實查核中心總結，網傳「口罩摺痕向上，不合格、會藏病毒」等，為「錯誤」訊息。

(中時新聞網)