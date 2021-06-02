Google宣佈多管齊下協助台灣用戶防疫，除了在搜尋給予疫情、疫苗的最新消息之外，圖片、Fact Check Explorer則能協助查證資訊、圖片的正確性，Meet、Classroom則已是不少台灣學校停班時期遠距教學的主力，另外，許多台灣民眾已安裝的台灣社交距離APP，也是運用蘋果與Google共同開發的接觸者追蹤系統所打造。

Google表示，Google搜尋提供COVID-19資訊頁面，用戶只要在搜尋中輸入「疫情」或「COVID-19」等關鍵字，就能一覽疫情相關的資訊，包含疫情最新的焦點新聞、確診病例數等資訊，若想了解疫苗資訊，在該頁面輸入「COVID-19疫苗」，也能獲得疫苗最新消息並連結至疾管署網站查詢疫苗接種地點，用戶並能直接在Google地圖上搜尋「COVID疫苗」，查看鄰近是否有疫苗接種點。

而為協助全球衛生單位做出對抗COVID-19疫情的決策，Google從去年開始定期發布「COVID-19社區人流趨勢報告」，採用Google地圖等產品匿名彙總分析資訊，以圖表呈現各地理區域在不同時間的人流趨勢，反映人流變化。

Google也表示，已協助疾管署與行政院資安處、台灣人工智慧實驗室共同開發「台灣社交距離」App，採用由Google及蘋果一同開發的接觸者追蹤系統（Exposure Notification System），幫助使用者掌握與確診者接觸的情形、降低疫情持續擴散的風險。

Google提供許多平台及工具協助用戶事實查證，例如透過Fact Check Explorer，使用者只要輸入相關訊息，就能夠查詢到已被查證的資訊，需要查證圖片或影片截圖透過Google圖片搜尋進行「反向查證」，就可以查看到同樣運用此圖片的相關網站與圖片使用情況。

因應全國各級學校持續施行遠距教學，Google表示已推出遠距教學網站，彙整多項教學資源，並提供Meet與Classroom詳細操作指南，協助需要的使用者快速上手。此外Google也針對遠距教學的策略給予建議，幫助老師了解如何有效運用數位工具增加線上課程互動性、評估學生遠距學習成效等，並且搭配像是均一、PaGamO、學習吧等線上學習平台的應用。

(工商 )