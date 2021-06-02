今天來介紹籃球項目，在1936年的柏林運動會中，男子籃球正式納入奧運競賽項目，而女子籃球則是在1976年蒙特利爾奧運會才納入。從1992年巴塞隆納奧運起，職業球員才被允許參加奧運會。2020年東京奧運會上將會有男女各12支球隊參賽，分為兩組進行預賽，之後八強球隊展開四強爭霸賽。

隨著奧運接近，各國也紛紛列出他們集訓名單，其中地主日本在5月14日就公佈他們的大名單，包括巫師隊八村壘、暴龍渡邊雄太，還有挑戰過夏季聯盟的富堅勇樹和馬場雄大，另外五位歸化洋將，麥可帕克(Michael Parker)、布朗(Ira Brown)、費茲卡斯(Nick Fazekas)、羅西特(Ryan Rossiter)及愛德華(Gavin Edwards)都在其中。

另外歐洲強權法國則在5月21日公佈，包括五位NBA球員，入選的分別是戈貝爾(Rudy Gobert)、巴圖姆(Nicolas Batum)、福尼耶(Evan Fournier)、籃網卡巴洛特(Timothe Luwawu-Cabarrot)和尼克的尼里基那(Frank Ntilikina)，他們曾在2019年世界盃銅牌戰擊敗缺少NBA巨星的美國，但過去兩屆奧運四強賽都輸給西班牙。

接著是人才輩出的加拿大，在5月28日公佈名單，其中就包含14位現役NBA球員，分別是鵜鶘亞歷山大沃克(Nickeil Alexander-Walker)、尼克巴雷特(RJ Barrett)、暴龍博奇(Khem Birch)、溜馬布里塞特(Oshae Brissett)、灰熊布魯克斯(Dillon Brooks)、灰熊克拉克(Brandon Clarke)、馬刺萊利斯(Trey Lyles)、雷霆多特(Luguentz Dort)。

還有活塞約瑟夫(Cory Joseph)、勇士穆德(Mychal Mulder)、火箭歐里尼克(Kelly Olynyk)、獨行俠鮑威爾(Dwight Powell)、塞爾提克崔斯坦湯普生(Tristan Thompson)、勇士威金斯(Andrew Wiggins)，而除這14人外，2013年NBA狀元班奈特(Anthony Bennett)也在其中，幾乎等於有15名NBA戰將。

至於最讓人期待的美國預計會推出「金牌等級」陣容，《今日美國》記者吉爾吉特(Jeff Zillgitt)給出一份「可能的」12人名單，當中包括勇士一哥柯瑞(Stephen Curry)、快艇雙星里歐納德(Kawhi Leonard)與喬治(Paul George)、羅瑞(Kyle Lowry)、利拉德(Damian Lillard)、戴文布克(Devin Booker)、錫安威廉森(Zion Williamson)、塔圖(Jayson Tatum)、阿德巴約(Bam Adebayo)、蘭道爾(Julius Randle)、吉米巴特勒(Jimmy Butler)和傑瑞特艾倫(Jarrett Allen)。

(中時新聞網)