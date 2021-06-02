縣長徐榛蔚今天疫情記者會上未透露疫苗購買進程，直到晚間縣府發佈新聞稿，證實已委託民間醫療集團購入疫苗，盼順利供給鄉親施打。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮縣政府證實，今天已與桃園敏盛醫療集團盛弘醫藥股份有限公司簽訂MOU，委託購買代理專案進口65萬劑經WHO認可通過，包括嬌生、莫德納、AZ、BNT輝瑞等4種疫苗，這4種疫苗在全世界已經注射超過18億劑，徐榛蔚說，等待中央疫苗沒有特定時程，只好自己購買足夠疫苗，盼讓花蓮縣32萬鄉親免費施打疫苗。

晚間縣府證實，雙方簽訂合作意向書是為表達共同合作之意願，盛弘醫藥願依照中央流行疫情指揮中心於民國110年5月28日公布之「地方政府或企業申請COVID-19疫苗專案輸入流程」需送八項資料執行計畫書、藥品說明書、數量及計算依據、冷鏈及倉儲設備、供貨期程、原廠授權書、有效期限、國外上市證明或替代文件。

縣府指出，盛弘醫藥股份有限公司由董事長楊弘仁於2003年成立，以專業醫師、藥師、護理師、醫檢師等醫藥專業團隊為經營基礎，發展健康管理與經營、醫護人力派遣、醫藥衛材供應、醫療儀器租賃及遠距健康照護五大業務範疇，成為全國第一家提供整合性醫療後勤服務的企業，並於2011年3月1日正式上櫃。

去年12月以防疫國家隊為主題，再度以集團旗下之六家公司共同參加2020醫療科技展，展現集團佈局「精準大健康產業生態系」以及參與防疫國家隊之成果，期待逐步提升國內精準大健康市場的占有率與服務客群。

今年3月子公司敏成於2020年底與美德醫-DR(9103-TW)合作在該公司菲律賓廠設立之熔噴產線完成裝機事宜。今年3月透析事業部新設之敏盛大園門診中心-盛仁診所正式營運。

縣長徐榛蔚表示，盛弘醫藥股份有限公司成立以來，專案各國進口各種醫藥經驗豐富，設備完善，時值疫情嚴峻，很遺憾過去一年中央政府的防疫只剩三不政策，包含不封城、不設方艙醫院、不設新冠專責醫院、沒有全民普篩、沒有足夠篩檢量能，更沒有歐美優良疫苗，但面對嚴峻的疫情，我們必須同島一命，解決目前的問題。

徐榛蔚指出，新冠本土疫情嚴重，苗採購實已刻不容緩，政府對外宣稱已購買將近三千萬劑新冠肺炎疫苗，然迄今僅依賴COVAX分配及向AZ採購到貨之七十一萬餘劑，顯然進度緩慢，且疫苗品質讓民眾產生疑慮，先前指揮中心原欲採購德國BNT輝瑞之票事件，加上現COVAX因印度供應商被限制出口，預估剩餘疫苗亦將跳票，屆時恐造成我國無疫苗可施打的窘境。

她說，由於疫苗才是解決疫情的最佳方案，等待中央疫苗沒有特定時程，只好自己購買足夠苗，以保障鄉親健康，更將帶動經濟成長及經濟效益收入。

(中時 )