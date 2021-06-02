法國網球公開賽昨天雙打賽事台灣選手出擊，首先登場的謝淑薇，和比利時搭擋梅騰絲展現頭號種子的威力，全場只被破發一次，以6比2、6比3輕取地主外卡組合雅可茉／樂榭米雅，拿下兩人今年合拍以來第一勝。

因為女雙老搭檔史崔可娃今年懷打完澳洲網球公開賽後懷孕並宣布退休，謝淑薇重新尋覓雙打隊友，後來和同樣在找人組隊的梅騰絲合作，雖然在馬德里、羅馬兩站紅土賽事都是一戰出局，但兩人不斷磨合，昨天法網女雙第一輪，兩盤比賽台比聯軍都率先破發，雖然第二盤尾聲小遇亂流，首度被破了發球局，所幸隨後立刻回破，花1小時又5分鐘取得晉級。

寶島名將盧彥勳昨天也排定男雙出賽，他和2014仁川亞運男單爭金的日本選手西岡良仁聯手，原本首輪對上澳洲、巴西跨國組合，因為對手傷退棄賽臨時換人，改成奧地利諾爾／荷蘭佩爾爭取晉級機會，比賽時間也有所異動，最快台北時間深夜10點過後展開。

(中時 )