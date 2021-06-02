雙和醫院3名護理師5月31日遭新冠肺炎隔離患者砍傷，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（2）日傍晚至雙和醫院探視受傷護理師，致贈總統蔡英文和行政院長蘇貞昌的慰問金。

指揮中心醫療應變組副組長王必勝晚間在臉書發文：

陳指揮官前往雙和醫院探視遭病人攻擊的護理師，除了致贈總統和蘇院長的慰問金，總統也透過電話跟護理師表達不捨和關心，並給予安慰鼓勵，祝福早日完全康復。

對於醫療暴力我們絕不容忍，會循法律途徑予以制裁。也責成雙和醫院給受傷同仁最好的治療和心理輔導。

(中時 )