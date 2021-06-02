彭于晏為戲減重成消瘦身形。（摘自微博）

彭于晏為戲減重成消瘦身形。（摘自微博）

彭于晏犯罪懸疑新作《熱帶往事》將在12日於大陸上映，向來「穿衣顯瘦，脫衣有肉」的他，日前雙頰凹陷的幕後照片曝光讓影迷吃驚，2日電影公司公布演員特輯，原來他在片中飾演一名空調修理工人，因此他觀察該該群體後，發現年輕的空調修理工普遍身形偏瘦，因此他也決定調整身型，從78公斤狂減16公斤，以62公斤創下他自成年以來最低體重。

為了成就這樣的暴瘦體型，彭于晏提前吃素半年，並在開機前1個月進入強化減脂期，每天堅持2個小時的運動，加上極為嚴格的飲食控制，成功瘦下來。除此之外，他也特地找到一位從事相關行業的朋友父親，認真學習相關技能，看圖紙、量尺寸、扛氣瓶，而空調師傅壓低帽子，常年不換工作服，「存在感甚微」的體態神情，也被彭于晏學來所用。

不僅如此，他甚至開拍時在片場脫水上陣，只為沉浸於角色狀態之中。導演溫仕培回憶：「有一些鏡頭為了達到最佳的效果，他會提前一兩天進行脫水。脫水意味著可能兩三天他不怎麼喝水。在現場實在渴得不行，他只會喝一口礦泉水，抿一口，然後再吐出來。他就是一個對自己非常嚴厲的演員，他會無形中影響到所有的創作者，我們都想要付出同樣的努力去完成這個電影。」

(中時 )