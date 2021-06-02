(21：45更新)中央氣象局晚間解除豪雨特報，不過今(2)日晚至明(3)日，宜蘭地區仍有局部較大雨勢發生的機率，明天各地山區及東北部地區午後仍有局部短暫雷陣雨，下一波鋒面周末接著報到，天氣又變不穩定。此外，氣象局長鄭明典在臉書PO出一張照片說，雲中的雨滴被壓在上升氣流中，絕美「直塔雲」曝光，有網友驚嘆「好像哥吉拉」。

氣象局表示，今天午後短暫雷陣雨主要發生在中部以北山區，其中宜蘭北段、雙北東半側也有影響到。明天主要降雨仍是午後的局部短暫雷陣雨，其中各地山區及東北部地區午後降雨比較明顯，需留意雷擊、強陣風；氣溫則與今天類似，西半部高溫普遍來到35度以上，東半部32至34度，感受悶熱，東南部有焚風出現的機率。

氣象局在臉書粉專表示，這波梅雨的最大贏家是南投、台中及苗栗，累計5月30日至6月1日三天的累積雨量，第1名是南投縣(大同-仁愛鄉)433.5毫米。(圖/摘自臉書 報天氣-中央氣象局)

氣象局指出，周六至下周一(5日至7日)鋒面往南移動至台灣上空，各地降雨再度增多，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，周末是鋒面影響最明顯的期間，當滯留鋒面通過時，會出現短時強降雨，並有局部大雨或豪雨等劇烈天氣現象。

至於第3號颱風彩雲位於鵝鑾鼻南方海面，往西北方向朝菲律賓呂宋島前進，強度將逐漸減弱，預估會在4日對中南部、東南部帶來一些水氣和短暫陣雨，但對台灣的天氣不會有直接影響。

此外，鄭明典今天在臉書PO出一張幾乎垂直發展的塔狀積雨雲照，表示低層的垂直風切很微弱，雲中的雨滴被壓在上升氣流中，讚嘆獨立直塔雲有特殊美感，由於形狀很像一隻白熊，鄭明典打趣地說「白熊在雲上方」，照片曝光後網友直呼「好可愛的雲」，還有網友說「好像哥吉拉」。

(中時新聞網)