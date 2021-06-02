國產疫苗掀炒股疑雲，蔡英文總統在5/31記者會澄清｢絕沒炒股問題｣。結果，被台北市長柯文哲批評｢高端跌停，蔡英文才出來｣；中廣董事長趙少康更指出，蔡英文說明沒釋疑，反像公開串證。

趙少康今天早上在網路直播節目回應提問，他表示，台北市長柯文哲｢高端跌停，蔡英文才出來｣的批評，他覺得蔡英文不至於這麼LOW，但蔡英文應該要公開保證自己及身邊親友、部屬都沒有炒作，並要求｢金管會｣、檢調單位、廉政署徹查。但蔡英文是直接說沒人炒股，這樣檢察官敢去查嗎？所以蔡不但沒有釋疑，更像是公開串證。

蔡英文為什麼5/31會出來開記者會？趙少康認為有兩原因，一是鴻海創辦人郭台銘與佛光會要出來捐疫苗，卻被疫情指揮中心阻擋，導致民怨沸騰，讓蔡壓力大。二是，蔡英文自己跑到高端視察兩次，還說7月就要打高端疫苗，讓高端連續3天漲停板。所以，他質疑，蔡涉嫌炒作高端疫苗的股價。

為了消除炒股傳聞，蔡英文今日又透過民進黨中常會表示，最近對國產疫苗的抹黑攻擊，甚至說到炒股，黨部要積極解釋說明，第一時間也清查黨公職、縣市首長財產申報，都經得起檢驗。

但除少康認為蔡英文記者會像公開串證外；一名檢察官也質疑蔡英文總統的談話，認為蔡總統都這樣說了，那這樣金管會跟檢調還能動嗎？並指出，財產申報看都不用看，因為政治人物有心炒股，一定找很多人頭當防火牆，那個政務官會用自己名字買高端股票？

(中時新聞網)