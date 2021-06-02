疫情嚴峻，防疫期間卻頻傳聚賭，台南市警方今天更查獲一樓一鳳性交易，台南市警察局長方仰寧說，5月27日佳里區查獲13人聚賭，開罰84萬元，第五警分局查獲越南女子性交易則裁罰90萬元，防疫期間不容任何破口；台南市長黃偉哲說，下次查獲與聚賭、色情等有關群聚活動，在法令許可下，將公布涉案人姓名、地址。

方仰寧說，第五分局於北區2棟大樓出租套房查獲10名越南籍女子從事性交易，除依妨害風化、社維法送辦裁罰，因另涉嫌違反傳染病防治法第37條第1項第2款、第67條第1項第2款，故案移台南市衛生局，將裁以媒介者2人各加重裁罰新台幣12萬元、外籍女子10人、嫖客1人各裁罰6萬元，共罰90萬元。

10名應召女有6人是逃逸移工、2名合法移工、2名觀光逾期，目前10人健康狀況尚且良好無異狀，今早也已經篩檢，結果明天才會出爐。

另，佳里分局5月27日查獲13人聚賭，除依賭博罪及社維法移送裁罰，也依傳染病防治法分別裁以賭場負責人新台幣12萬元、賭客每人6萬元，共84萬元罰緩。

(中時 )