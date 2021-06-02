華為2日晚正式發布HarmonyOS 2及多款搭載HarmonyOS 2的新產品。意味著搭載HarmonyOS（鴻蒙）的手機已是正式產品，將在市場上販售。

華爾街見聞報導，在華為HarmonyOS 2及全場景新品發布會上，華為消費者業務CEO余承東為大家介紹了華為全場景1+8+N智慧生活解決方案。一站式解決智慧家居、智慧辦公、智慧出行、運動健康、影音娛樂5大生活場景。

鴻蒙操作系統是一個全棧解耦的架構，一套代碼可以在手機上使用，也可以在手錶上使用，以及很多小設備上使用。鴻蒙操作系統有統一控制中心，多設備之間可以組成超級終端，從而選擇最適合的設備。比如我們手機上播放音樂，組成超級終端後，可以把音樂用音箱放出來。

華為表示，鴻蒙系統中，無論設備大小，只需一個系統就可以涵蓋內存小到128K，大到4GB以上等大大小小的智慧終端設備，為消費者帶來極致的全場景交互體驗。

(工商 )