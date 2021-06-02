即使蔡英文總統親上火線澄清也沒用，高端疫苗今（2日）苦吞第3根跌停，股價下殺至284元，市值蒸發逾200億元。一名小資男在PTT訴苦，表示自己一個月沒賺多，好不容易慢慢累積，買了人生第一張高價股「高端疫苗」，誰知現在跌個沒完沒了，可能會賠光光，讓他忍不住有不好的念頭。不過眾網友看完小資男對帳單，紛紛安慰：「才四萬」、「沒賣就沒賠」、「你的人生才值20幾萬嗎」。

高端疫苗連吞3根跌停板，股價已經跌破300元，來到284元價位，3天下來，市值蒸發逾200億元，雖然傳出8大公股在悄悄買進高端股票，投資人還是搶著脫手，有逾1.7萬張賣單排隊等著賣股，早盤也有1200多張的成交量。

「心情到底要怎麼調適，真的很想去跳樓死一死算了.....」一名網友在PTT股版訴苦，表示自己是小資族，一個月賺沒多少，慢慢買股做價差，加上之前做台康獲利了一些，好不容易買了人生第一張高價股高端疫苗，結果現在想賣也賣不掉，感覺會跌個沒完沒了賠光光。

不過網友看了他分享的對帳單，發現小資男買進價位為324，目前為止虧損是4萬1千多元，紛紛安慰：「一張不賣 奇蹟自來」、「不要賣就不算賠了 一年後再來看」、「人生還很長 別想不開啊」、「app ptt刪掉 ，1年再回來看」、「30萬就想死喔 買投機股心臟大點好嗎」、「我買特斯拉打七折賣還活著，給你參考」、「才四萬」、「這價位才多少，你的人生才值20幾萬嗎？」、「數量不多 加油吧 從別處賺回來」。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時新聞網)