守護第一線警、消及醫護人員的精緻餐盒美食活力滿滿。(業者提供)

精品外燴品牌為照顧防疫第一線警、消及醫護人員，特別製作5款精緻餐盒，自2日至30日每日100份，分送給雙北地區的防疫英雄。精緻餐盒搭配10種以上蔬果與5款精緻肉品輕食，能補充防疫第一線人員滿滿活力。

由於實體活動停擺，外燴業者響應政府外帶政策，推出「Cheese ＆ Salami」精緻餐盒，讓民眾在家防疫也能享用優雅美食。外燴業者負責人傅天民表示，儀式感是生活中的重要養分，即使在非常時期也能過得「很講究」。

為了替防疫第一線人員補充滿滿元氣，精品外燴品牌特別以「Cheese ＆ Salami」的料理，製作出5款方便食用的精緻餐盒，佳餚包括香甜爽口的「蜂蜜芥末梅花豬」與「蜂蜜芥末嫩煎雞胸」、獨家研發且超高人氣的「Peri Peri霹靂辣醬」所製成的「Peri Peri辣烤雞腿」與「Peri Peri梅花豬」，再加上香氣逼人的「南洋沙嗲雞肉串」。

傅天民說，想用法國當代的風格回饋社會，讓辛苦的防疫人員也能享受精緻、美味、健康的餐點！

(中時 )