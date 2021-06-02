美國疫苗製造商莫德納（Moderna）今天表示，擬生產劑量減半的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，如此仍可預防變種病毒感染及供兒童注射。

莫德納與瑞士製藥廠龍沙（Lonza）敲定劑量減半疫苗的生產合約。龍沙藥廠說，以每劑50微克的劑量估算，荷蘭赫倫（Geleen）一條新的製藥原料生產線，每年可生產最多3億劑疫苗所需的成分。

一直在研發較低劑量新款以便拓展疫苗供應的莫德納，目前供應的是經核准的100微克劑量疫苗。

莫德納指出，將50微克疫苗用來追加注射的初期數據顯示，劑量減半疫苗仍可預防新興變種病毒，也能給不需要全劑量的兒童注射。

加上先前與西班牙製藥廠Rovi簽署的合約，莫德納與龍沙的合約每年在歐洲可生產高達6億劑的50微克疫苗，這個產能預定在今年上線。

莫德納力求疫苗供應量要從8－10億劑增加到明年最多達30億劑，不過並未具體說明屆時全劑量與減半劑量的出貨占比。

(中央社)