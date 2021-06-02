國內4月爆發諾富特事件後，本土疫情也在5月開始多點爆發，外界將原因指向機組員3天檢疫、11天自主健康管理的鬆綁措施，但指揮中心卻沒有相關會議紀錄，監察委員將進行調查。台北市議員王世堅質疑，在台北市政府，就連拆個違建小廁所都要有會議記錄，衛福部做那麼重要的決定，為何會沒有會議記錄？難道是幽靈做的決定嗎？如果這樣要不要請道士去衛福部驅魔？

王世堅2日在政論節目《平論無雙》中表示，小英總統說過，任何人和單位，在防疫過程中有疏失，我們不是不追究，因為現在不是追究的時候，追究責任解決不了問題，但有責任的一個都跑不掉。

王世堅指出，像衛福部說什麼放寬到3+11沒有會議記錄，「哪來的？在市政府，隨便拆一個違建的小廁所，也要有會議記錄」，小事都要有會議記錄，那麼重大的事，竟然沒有會議記錄，那是誰做的決定？幽靈做的決定嗎？王世堅直言，「那我們要請個道士，到衛福部去驅魔囉？」天底下哪有這種事？誰做的決定？誰放寬3+11？到時候政府一定追究，一個也跑不掉！

此外，對於台北市長柯文哲表示，將修改疫苗施打優先順序，將社福單位工作者與受照顧者的接種順序往前調整，王世堅則說，他完全支持柯文哲，因為長照中心照顧的老年人，他們的染疫後重症率達到3成，而且這個比例還可能再增加，所以柯P基於醫療專業，做這樣及時的調整是對的。

(中時新聞網)