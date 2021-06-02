工總喊話為避免產業斷鏈，業界如有自己的管道進口疫苗，建議政府開放企業自購疫苗並提供員工施打。國民黨立委李貴敏對此強調，相較於政府，企業對斷鏈風險更為敏感，尤其台灣半導體產業牽一髮動全身，任何一家關鍵產業任何一條生產線只要出狀況，造成威脅將形成全球性危機，不容任何差池，因此開放企業自購疫苗刻不容緩，不容政府再推遲拖延，否則民進黨政府應為此負全責。

李貴敏強調，台灣的半導體產業一旦斷鏈，造成的損失與短中長期影響將無法估計，甚至會形成全球性風暴，政府應該要以預防國安危機的高度思考這個問題。她並反問，蘇貞昌乃至於經濟部，有沒有去主動了解各重要企業的生產線是否如常運作？有沒有因為疫情影響產能？是否存在疫情危機？蘇揆能擔保嗎？

李貴敏也指出，正如工總所說，如果因為疫情影響生產線正常運作，造成產業斷鏈的情況，對全球產業影響會很重大，也勢必影響今年經濟的增長。所以她這段時間不斷大聲疾呼，中央應速允科學園區自力進口疫苗施打，並盡速同意所有有能力取得Moderna及BNT等經WHO核可的有效疫苗進口台灣，勿再延誤時機。

她也強調，萬一疫情持續蔓延而必須停班停課，導致產業無法如常生產製造，屆時台灣經濟將受嚴重衝擊，不只是台灣的災難，更是全球的災難！尤其台灣經濟除將因科技業減產或停工嚴重受創，國外訂單一旦轉移韓國或其他競爭對手國接手，日後再想回轉困難度將更高，損失將難以想像。

她也說，企業對疫情相當敏感，加上國人已如驚弓之鳥，是以日前媒體調查，超過九成企業主管均期盼中央放下政治考量，優先進口國際疫苗。但企業與產業憂慮溢於言表，卻沒看到政府任何作為。蘇揆團隊不能再拿著陳時中當擋箭牌，既然蔡總統已經發話，也指名企業與民間團體聯繫窗口，政府就應該盡速放行，讓企業與社會團體協助取得疫苗供全民施打，以化解這場醞釀中的風暴。

(中時 )