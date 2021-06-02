中國國家外匯管理局2日公布的審批情況表顯示，截至當日，合格境內機構投資者（QDII）投資額度達到1,473.19億美元，較上一次（5月31日）新增後的1,370.19億美元再增加103億美元。在近期人民幣升值預期下，監管層或有意加快資本流出。

路透報導，據審批情況表顯示，本次QDII額度發放涵蓋外資銀行、基金及保險公司等金融機構。

自2020年下半年人民幣持續升值，中國9月底重啟暫停已久的QDII額度發放，以加強金融雙向開放，目前審批已趨於常態化。

(工商 )