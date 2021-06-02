麥當勞糖醋醬只有買麥克雞塊才會附，不少愛好者就是喜歡這個味，甚至還有人為了糖醋醬而點雞塊。不過一名女網友抱怨，她叫外送10塊麥克雞塊，結果糖醋醬居然只給一個，如果是這樣就買4塊跟6塊就好了。不料這篇抱怨文一出，竟釣出眾多糖醋醬愛好者，紛紛高喊：「非常認同，我買的不是雞塊，是糖醋醬！」。

一名女網友在臉書社團《爆怨2公社》發文抱怨，「叫外送買麥克雞塊10塊，糖醋醬居然只給一個！那我幹嘛買10塊，我買4塊跟6塊就好啦！」，沒想到短短的抱怨文，竟然引來眾多網友共鳴，紛紛回應：「糖醋醬才是精華，沒有糖醋醬就不用一定要吃麥當勞的雞塊了！」、「非常認同，這個抱怨給過，我買的不是雞塊，是糖醋醬」、「全力支持糖醋醬桶裝化，這樣可以用*吸管*搭配著吃」、「糖醋醬超好吃，連薯條都要沾」、「我朋友有一次點麥當勞自己的外送，備註說：你知道沒有糖醋醬的痛苦嗎，結果那份六塊雞餐，給了三個糖醋醬」。還有網友搞笑留言：「我去旅館過夜，抽屜竟然只有兩個套子。那我幹嘛過夜呀，我休息就好啦」。

事實上糖醋醬愛好者真的不少，甚至還有人分享糖醋醬的替代方案，其中最推薦2種「憶霖酸甜醬」、「愛之味金桔香醋醬」，表示「你有買過憶霖的酸甜醬嗎？很多速食業的醬料是這家公司代工，也有大包裝500g的」、「偷偷告訴你，番茄醬＋味霖」、「香醋醬有8－9成像」、「去大賣場買香醋醬！雖然沒那麼甜，也很便宜30元而已」。

(中時新聞網)