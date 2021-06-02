法國網球公開賽男單第二輪，大會第6種子、德國24歲好手小祖維瑞夫（Alexander Zverev），經過2個半小時的苦戰，7比6（4）、6比3、7比6（1）擊敗老友俄羅斯薩菲烏林（Roman Safiullin ），晉級到第三輪，小祖維瑞夫也發現場邊有位腦性麻痺球迷，賽後送上簽名毛巾感謝該名球迷進場支持網球，溫暖的舉動也獲現場觀眾歡呼。

薩菲烏林是前澳網青少年男單冠軍，小祖維瑞夫坦言對手很難纏，特別是兩人從小就認識，青少年時期也一起打過，她相信經歷不少傷勢的薩菲烏林會再谷底反彈，也希望自己能善用去年美國網球公開賽打下亞軍的經驗，盡量在法網走得更遠。

男單第一輪扳倒大會第4種子、奧地利提姆（Dominic Thiem）的西班牙35歲老將安杜哈爾，驚奇之旅被阿根廷德波尼斯（Federico Delbonis）的球拍擋下，兩人打了五盤大戰，德波尼斯4比6、6比1、3比6、6比3、6比2勝出，生涯首闖四大賽男單32強。

(中時 )