全台疫情爆發衝擊國內內需產業，行政院計畫明（3日）通過8400億「紓困4.0」特別預算案，首波紓困金6月4日即可緊急入帳，但有網友哀嘆表示，除了去年振興三倍券外，都不符合資格，領不到補助，每年都有繳稅，卻一次都沒有，「有人從頭到尾都沒領到補助嗎？」；貼文一出，掀起大票網友熱烈回響。

因應新冠疫情持續衝擊，行政院拍板定案「紓困4.0」，包含個人補貼、貸款補貼和產業紓困措施等3大面向，該法案於周一（31日）三讀通過，並將紓困預算上限自4200億調升至8400億元，行政院計畫將於3日通過特別預算，首波紓困金最快可於6月4日入帳。

網友在社群網站PTT上無奈指出，他每年都乖乖地繳稅，但除了去年的振興三倍券以外，都因為資格不符領不到補助，看著其他人去年領了今年又可以再領，而自己連一次都沒有，「有人從頭到尾都沒領到補助嗎？」。

貼文曝光後，意外引起大批網友共鳴，許多網友紛紛回應表示自己也什麼都沒有拿到，「我也沒」、「我去申請勞工貸款還被打槍，說我沒中低收入」、「大部分的勞工都是阿」、「我阿，只能貸款」、「我也沒領到，這時覺得能有補助是小幸運」。

此外，有網友也認為有繳稅結果卻沒有領到補助，「只有繳稅有份」、「繳稅有份，補助沒份」、「繳稅都有我，補助我都沒份」、「一般上班族大概都領不到」、「可悲上班族+1」、「大家都有繳稅理當齊頭式發放，沒繳稅的也能領，這什麼邏輯?」。

全台疫情嚴峻，「紓困4.0」中個人補貼的部分，中低收入戶每個月會加碼1500元，3個月4500元。完全沒有保險、相關急難紓困額度為1萬到3萬。無一定雇主的自營工作者，每個月1萬元的補助金，為期3個月總共3萬。

農漁民的部分總共是1萬元紓困金，若是甲級漁工有參與職業工會，就跟職業工會是一樣，每個月1萬總共3萬。另外，包括交通部轄下的導遊、領隊、計程車、遊覽車司機，每個月1萬3個月總共3萬。

(中時新聞網)