中裕（4147）2日晚間公告，韓國三星將為該公司代工生產的愛滋病新藥Trogarzo，歐盟6/1完成查廠工作後，以無關鍵重大之缺失通過。法人表示，未來三星將可擴大生產Trogarzo，對中裕下半年業績成長有大大的助力。

另外，中裕日前舉行法說會，董事長張念原說，Trogarzo將由無錫廠轉到韓國的三星量產，預計7月將送FDA申請查廠，三星廠生產的三個批次預期會落在10月或10月中，預期今年底到明年將會得要歐美這兩個市場的認可，而無錫好幾個批次也已生產完成，今年9～12月供貨也沒有問題。

中裕的愛滋病新藥Trogarzo今年首季銷售不如預期，不過，隨著美國疫情控制，4月中需求已有快速反彈現象，預期歐洲的疫情也將會受到控制，加上三星查廠獲歐盟通過，法人預期，中裕今年業績將呈現逐季成長的榮面。

張念原指出，公司按照既定策略把主要生產愛滋病新藥Trogarzo的無錫廠轉到韓國的三星，預期今年底到明年將會在要歐美這兩個主力市場放量銷售。

至於愛滋靜脈推注，雖然受到疫情影響進度稍有落後，目前正力拚7月完成臨床後進行數據分析，8、9月送件向美FDA申請藥品上市核准。

(工商 )