德國4月零售額轉跌 月減5.5％超乎預期 21:312021/06/02 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國聯邦統計局（Destatis）2日公布，4月零售額從3月的月增7.7％急轉直下，變成月跌5.5％，跌幅大過預期的2％；年率方面雖有4.4％增幅，但遠不及預期的11％，以及3月的10.1％。不過義大利裕信銀行（UniCredit）預測，隨著商店重新開張，德國接下來5、6月零售額會回升，尤其是6月。 穩中有降 大陸Q2經濟成長預估8％ 李寧遭創辦人旗下企業減持套現逾38億港元 股價跌逾3％ (工商 ) #零售額 #德國 #轉跌 #德國聯邦統計局 #Destatis 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際油價》需求推動 原油期貨漲逾1％ 09:442021/05/18 財經 《商情》獲利了結 大馬棕櫚油回落逾1％ 10:012021/05/18 財經 疫後宅經濟 大陸網購額增27.6％ 04:102021/05/18 焦點新聞 台電供電亮黃燈仍吃緊 預估今備轉容量率7.4％ 08:192021/05/18 財經 《匯市》疫情升級 新台幣易貶難升 10:182021/05/18 財經 專家：陸Q2經濟增幅估降至8％ 04:102021/05/18 全球財經 復甦力道不足 陸4月消費遜色 04:102021/05/18 全球財經 買不到疫苗怪鄰居 蔡正元：無能 10:342021/05/18 政治 《台北股市》台股短打融資洗出場 2倍槓桿型ETF單日飆漲逾1成 12:172021/05/18 財經 台中關23大場所 民代籲紓困配套 04:102021/05/18 地方新聞 《櫃買市場》長線投資 留意上櫃買點 08:192021/05/18 財經 財經熱門新聞 EPS跟萬海差不多 陽明、長榮只能當細漢？專家斷言更恐怖結局 - 財經 有人到處放火 台灣快完了？謝金河曝「關鍵鐵證」狠打臉 - 財經 高端跌停 8大官股偷買近7千萬？財政部回應了 - 財經 高端會跟基亞一樣慘？網曝19根跌停恐怖價 - 財經 疫苗開打見曙光 3種低本益股票買好等萬八 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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