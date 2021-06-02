德國聯邦統計局（Destatis）2日公布，4月零售額從3月的月增7.7％急轉直下，變成月跌5.5％，跌幅大過預期的2％；年率方面雖有4.4％增幅，但遠不及預期的11％，以及3月的10.1％。不過義大利裕信銀行（UniCredit）預測，隨著商店重新開張，德國接下來5、6月零售額會回升，尤其是6月。

(工商 )