彰化銀行2日舉行線上法人說明會，首季獲利表現稅前盈餘為23.78億元，每股盈餘為0.19元，總放款量較去年同期成長3.95％，其中個金成長幅度為14.99％，總存款量則較去年同期成長11.10％，資本適足率15.05％，也較去年同期微幅增加，整體資本水準穩步提升。

彰銀發言人暨資深副總陳斌表示，第一季存放款營運量能持續成長、活存比上升，定期存款重新訂價減少利息成本，利差（SPREAD）持續回升，惟去年受疫情影響降息是從3月底開始，因台外幣利差縮小及受新台幣升值影響，使得利息淨收益及財務操作收益較去年同期減少，目前國內疫情升級，將視市場變化情形對資產作最有效益的配置。

在核心業務方面，彰銀今年推展重心將持續提升中小企業授信占比，同時積極承作多元企業融資，在房貸業務方面聚焦自用住宅房貸客群，並針對優質客群拓展理財型房貸業務，以提升利差。

其中，財富管理手續費淨收益占整體手續費淨收益約65％，截至4月底，財管業務淨收益較去年同期增加2.93％，將持續強化金融理財服務轉型及提升服務能力，同時搭配台商海外資金匯回對金融投資的需求，善用大數據分析，掌握高階客群的商機。

疫情升溫，為加強防疫及維持營運不中斷，彰銀目前已實施分流上班、異地、異層備援辦公，並配發員工防護面罩及分行加裝透明隔板，敬請客戶進入各營業場所佩戴口罩、保持社交距離、配合人流管制及實聯制，而對於日前發生分行行員有確診情形，彰銀也緊急應變處理，彈性調配支援人力，營運不受影響。

當前雖以防疫優先，但在疫情之下，彰銀將依照5大業務重點，包括「積極提升獲利」、「拓展海外營運」、「強化數位金融服務」、「增進財富管理動能」、「堅守法遵、風控及內控內稽」，持續推進各項業務，尤其是可於線上辦理的業務，如數位存款、線上貸款、信用卡等，及電子支付交易，符合防疫減少移動及接觸的要求。

另外，彰銀也將協助受疫情影響的客戶辦理紓困申請渡過難關，其中勞工紓困貸款可於線上申請、對保，減少實體接觸。

(工商 )