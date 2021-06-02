氣象局傍晚發布豪大雨特報，彭啟明也在臉書貼出照片，網友直呼翡翠、石門水庫爽翻大進補。(圖／彭啟明臉書)

這一波梅雨鋒面為台灣帶來了豐沛的雨量，也舒緩了各地的缺水之苦，氣象達人彭啟明傍晚也貼出回波圖，圖中可看見雲雨集中在桃竹苗與南投上空，正巧位於許多水庫的集水區，其中石門、翡翠水庫預估可進帳不小。

氣象局今天(2日)傍晚針對10縣市發布豪大雨特報，彭啟明也在臉書貼出回波圖，詢問：「新竹、桃園靠山區以及南投正在雷雨中，有看到閃電雷擊朋友嗎？看看雨勢大不大」。

不少網友紛紛回報：「石門水庫這邊雨超大」、「龍潭都沒下雨但石門水庫有下，爽！」、「看來翡翠水庫集水區收穫不小」、「這次翡翠、石門狂進補」、「石門不僅雨大，也下很久了」、「翡翠真的爽」。

其他人也回應：「竹東上空有雷聲，雨一陣一陣的」、「草屯下大雨，開車能見度只剩50公尺」、「桃園大溪、八德雷雨」、「台中德基水庫，雨進來了！」、「德基加油中」、「來自南投消息，草嶺下很大，反而日月潭下小小的，進入草嶺像是颱風天」、「日月潭也有下雨，雖然不大」、「台南人表示羨慕...」。

截至2日晚間9點為止，根據台灣水庫即時水情數據顯示，翡翠水庫目前有效蓄水量已回升至66.2%，昨天水量上升2.1%；石門水庫也從一周前的個位數回升至現在16.3%，預料明天還會繼續上升。

(中時新聞網)