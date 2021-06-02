民進黨發言人周江杰指出，近期網路上流傳一則文字訊息，將高端疫苗與東洋工業和新境界文教基金會刻意扭曲連結，甚至造謠疫苗的保護力與誇稱將民眾當白老鼠的言論，已屬造謠，新境界文教基金會今強調，與高端和東洋不曾有任何業務往來，假訊息惡意中傷。

周江杰強調，不論是國外採購的疫苗或是國產疫苗，都必須經過衛福部食藥署的認證、審核後安全無虞才能施打。這樣的訊息很明顯是錯誤假訊息、刻意造謠抹黑。周江杰呼籲，民眾若收到這樣錯誤假訊息，請立即向警政單位檢舉，不要再次轉傳出去，以免觸法。

新境界文教基金會聲明指出，作為智庫單位，成立至今一直以國家重大施政、地方施政與國家發展永續制度與政策等議題做主要研究議題，相關資訊於網站上皆可查詢。

新境界文教基金會與高端生計疫苗公司和東洋藥品工業公司，從來不曾有任何業務往來。對於網路上流傳的假訊息，刻意將新境界文教基金會的董事背景資歷，亳無事實根據的與上述公司做聯結，這種做法，已非捕風捉影可言，根本就是惡意的假訊息中傷。

新境界基金會呼籲，值此民眾關心疫苗的時刻，有心人士刻意編造這類荒誕抹黑的謠言，已屬不當行為， 更涉及法律責任，特此澄清。

新境界文教基金會是民進黨前主席林義雄創辦，現任董事長蔡英文，副董事長：邱義仁、林右昌、洪耀福；吳怡農則是副執行長之一。

(中時 )