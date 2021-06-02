新北市長侯友宜宣布長照機構的照顧者、被照顧者都造冊列入疫苗優先施打對象，桃園市長鄭文燦對此表示，桃園在第一輪施打疫苗時，即安排長照機構具醫護身分者接種，認為工作人員和住民也應提前，相信衛福部長陳時中會審慎評估。

鄭文燦表示，衛福部長陳時中已經說明，原本列在第六類的長照工作人員應該要提前，「這是對的！」，不諱言這次台北市長照機構群聚感染事件，也造成很多不幸病故的確診個案，因此長照機構要提前。

鄭文燦說，桃園市政府在第一類人員施打時，就已把長照機構具護理師身分者，列為優先施打對象，目前已施打一部分比例，接著會看疫苗數量，將約2000位的長照工作人員和住民，也列為優先施打對象。

針對赴美打疫苗一事，鄭文燦說，從出入境人數看來，只增加一點點，實際情況可能要調查才了解，他相信6月起疫苗會陸續到位，目前都在準備疫苗的接種計畫，不管是醫院、診所或者是中央要求的大型接種站、社區接種站、學校接種站等，疫苗施打計畫即將要展開，希望中央盡快爭取更多國際一流大廠的疫苗，展開施打作業。

(中時 )