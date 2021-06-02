影后張曼玉18歲時獲得香港小姐選美亞軍，之後進入演藝圈，憑著精湛演技，得到國內外各大獎項影后殊榮，雖然近年來淡出螢光幕，但仍受到外界高度關注，近日，網路流出她選美時的青澀泳裝照，清純模樣令人驚艷不已。

張曼玉1983年參加香港小姐選美，最終獲得亞軍及最上鏡小姐獎，並因此進入演藝圈，近日她當年參加比賽時的照片被翻出，穿著連身泳裝出鏡，一頭烏黑秀髮披肩，氣質相當出眾，最吸睛的是，露出一雙纖細長腿相當，絕佳身材比例驚豔網友。

張曼玉泳裝舊照曝光。(圖／翻攝自微博)

張曼玉曾被指顏值崩壞。(圖／翻攝自東網)

近年來淡出演藝圈的張曼玉，去年遭曝光顏值急速崩壞的照片，有網友指她在錄製大陸節目時，不但暴瘦、面容憔悴衰老，眉毛稀疏只剩眉頭一截，宛如70歲婦人嚇壞眾人。

不過其實那是張曼玉2019年擔任陸綜《年少可期》講師的節目片段，當時她在車內受訪，應是光線及拍攝角度，才會顯得蒼老，但其他片段可看出，她其實仍保養得宜，還在節目中又唱又跳，完全不輸年輕人。

56歲的張曼玉曾獲得5屆香港電影金像獎影后、5屆台灣金馬獎影后，是這兩項殊榮的紀錄保持者，她還獲得柏林國際電影節影后及戛納電影節影后，是華語區第一個獲得該榮譽的演員。

(中時新聞網)