疫情嚴峻，全國三級警戒，台北市長柯文哲2日晚間在臉書上表示，今天新增549例本土個案、12例死亡。R值（基本傳染數）仍在1以上，顯示疫情還在傳播，不可能短時間消滅，至於第三級警戒還會維持多久？目前不敢去想，疫情陷入膠著，接下來要比的是意志力。

柯說，餐廳、夜市不能內用，生意已大受打擊，若連美容美甲業也關掉，多少人的生活會陷入困境？防疫和人民生計之間，如何找到最佳平衡點，是一個難題；Covid-19在台灣已奪走149條人命，再進一步封鎖，恐怕餓死的會比病死的多，在疫苗大規模施打前，必須用最低的成本、最高的效率，壓制疫情，也讓人民生活維持正常。

柯說，他深信國家的力量在於國民全體，以台北市民的高素質，不必用高壓管制手段，也能控制疫情在一個程度之內，因此請市民朋友自動自發，一周只去市場2次，少出多買，習慣這種新購物常態，市府也會在市場架設網路監看系統，讓市民朋友透過即時影像，避開高風險時段。

「讓我們展現強大的意志力，在這場防疫戰爭，取得最終的勝利！」柯說，今天北市的機動快篩隊成立了，主動出擊，前往疫情熱區，進行小範圍的普篩，更精準、更快速、更機動，市府會不斷的修正、調整防疫戰略，更精準打擊病毒。

(中時 )