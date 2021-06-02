中華棒協在2日晚間臨時發聲明，考量主辦國提供的比賽行程安排及防疫措施並無法提供棒協要求的安全需求，將向WBSC提出放棄參賽，對此中華棒協秘書長林宗成表示，主要是團隊確診人數與棒協認為的安全模式有落差，只能忍痛棄賽。

此次東京奧運棒球最終資格賽原訂於台灣舉行，卻因台灣本土新冠肺炎疫情升溫，先是比賽地點移至墨西哥，之後原本負責組訓賽的中華職棒也臨時宣布放棄組訓。

隨後體育署詢問棒協緊急接手5搶1資格賽組訓，棒協在27日選訓會議，會中選出36人大名單，逐一詢問球員意願後產生國內30人集訓名單。

原本棒協屬意在台東進行集訓，卻因當地政府因疫情考量婉拒，後來敲定改在斗六集訓，並安排球員2日北上、3日打完疫苗後南下集訓，沒想到臨時接到雲林縣政府來電，因考量國內疫情嚴持續延燒，婉拒中華隊進駐斗六集訓，導致中華隊無任何場地可以集訓。

對於與主辦國提供的防疫措施有落差，秘書長林宗成表示，大會提供的防疫措施是全隊百分之10的球員確診，也就是26人中有3人感染，全隊都必須要接受隔離篩檢，這部分與原本國內所訂的1人確診全隊就無法出賽有落差，「我們不能改變就只能遵守，他們訂的『泡泡模式』在我們的角度還不夠安全，只能忍痛放棄。」

而原訂明天中華隊將安排的施打疫苗行程，也確定「喊卡」，林宗成說：「既然沒有要出國了，中華隊球員也不會去佔用國人的疫苗。」

(中時 )