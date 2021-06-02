台北市疫情嚴重，柯文哲日前向中央喊話「如果疫苗8月才到，會死傷慘重」，透露不排除自購疫苗。但今(2)日，韓國中央政府指大邱市自行爭取的BNT疫苗屬於非正規管道獲取的疫苗，宣告不能使用。對此，前「全國不分區議員」王浩宇立委消遣柯文哲，送上三個「啪啪啪」以示打臉。

王浩宇今日在臉書分享韓國大邱市自購疫苗被禁用消息，他表示：「柯文哲一直說北市要自購BNT疫苗」。如今「韓國大邱市最近就自作聰明在貿易市場上買了號稱原廠的3000萬劑的BNT疫苗，結果... 輝瑞聞訊震怒揚言提告，表示疫苗都是賣給政府，不可能賣給第三方或是地方政府」。「而韓國因為無法確認這批疫苗的真偽，所以已經禁止大邱施打，還表示市面上的疫苗大多數都是假的，就算是真的，運送條件嚴苛也不能自己亂進口。」

最後，王浩宇送上三個「啪啪啪」以示打臉柯文哲自購疫苗的計畫。

日前，台灣因疫苗奇缺，鴻海郭台銘及佛光山均表示願自購疫苗捐贈政府。但佛光山這條管道，因嬌生回應，只與政府機構和歐洲聯盟執行委員會（European Commission）等超國家組織（Supranational Organisation）協商疫苗採購事宜。嬌生聲明：「在目前疫情緊急狀態期間，我們不跟第三方或是透過第三方合作疫苗取得事宜。」形同碰壁了；鴻海郭台銘雖然已提出申請，但獨缺原廠授權書，最後都需要政府出面才能成全疫苗捐贈美事。

(中時新聞網)