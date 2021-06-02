因應本土疫情升溫，近日疫苗議題再度激起熱烈討論，眼看目前台灣受到病毒肆虐，疫苗卻不夠施打情形，在美國經商的網紅「小商人」竟買下美國公路上的「T霸廣告」，在電子看板上呼籲盡速進口美國疫苗「賣給台灣多點疫苗！」

小商人於臉書表示，他支持進口疫苗，「高端如果沒辦法出口，那就是穩倒的，現在搞成這樣我是不太相信國內有誰敢打。」坦言現在台灣疫情嚴重，如果疫苗再拖，那也只是讓大家更恐慌，更無助。封城三個月疫情可以趨緩，但是台灣經濟會受到重挫，可能餓死的會更多。

對此，小商人貼出自己在美國公路刊登的T霸廣告照片，並註明「PTT小蟑人」。內容大意為，「自從二戰以來，台灣一直和美國是盟友，賣給台灣更多疫苗吧。」小商人表示，為了表示誠意，購買的是14x48規格的電子看板，歡迎網友在PTT上投稿，「我出錢，大家敢推，我敢放。」

小商人指出，廣告看板位置就在洛杉磯與橙縣交界，在繁忙的5號公路旁邊，交通量很大，絕對很多人看得到。目前會先租下來3個月，好玩的話可以租一年甚至直接買下來，或者掛在湖人主場旁邊。文末也再次重申，現在疫情嚴峻，支持盡速進口美國疫苗，「本人就是打莫德納，如果想找我，歡迎各位來洛杉磯，阿哩嘎都。」

(中時新聞網)